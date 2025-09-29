В Чувашии при задымлении в жилом доме пострадали 18 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причины происшествия выясняются.

Из-за задымления в одном из жилых домов Новочебоксарска пострадали 18 человек, из них 12 — дети. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, десять детей и трое взрослых были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще пятерым пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Ситуация находится на личном контроле и. о. заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики Владимира Степанова», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в одном из многоквартирных домов Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, из здания эвакуировали около 80 жильцов.

Специалисты провели проверку инженерных коммуникаций и тогда же начали ликвидацию последствий. На кадрах, распространившихся в соцсетях, было видно, что от взрывной волны пострадал балкон одной из квартир. Осколки оконных конструкций лежали на дороге под домом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.