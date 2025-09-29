В Москве вручили госнаграды артистам и деятелям культуры

Фото, видео: Telegram/Ольга Любимова/olga_b_lyubimova; 5-tv.ru

Ордена, медали и звания получили 28 человек.

В Министерстве культуры РФ прошла торжественная церемония вручения государственных наград и орденов выдающимся артистам и деятелям культуры. Награды получили 28 человек. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

«Мы в первую очередь радуемся, что это одно из направлений деятельности Министерства культуры, самое трепетное и дорогое, когда награды находят своих героев», — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова.

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» получили актер Театра сатиры Юрий Васильев, художественный руководитель театра «Около дома Станиславского» Юрий Погребничко, худрук Русского духовного театра «Глас» Никита Астахов, глава Московского театра кукол Борис Голдовский, артист МХТ имени Чехова Владимир Краснов, кинооператор Геннадий Карюк, звукорежиссер Игорь Майоров и заведующая труппой Театра сатиры Бронислава Чунихина.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» наградили актера МХТ имени Чехова Станислава Дужникова, преподавателя училища циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша) Любовь Кириллову, руководителя Ассоциации солистов-исполнителей Михаила Уткина и сотрудницу НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ Елену Федотову.

Звание «Народный художник РФ» присвоили Юрию Грищенко, Виктору Калинину и Сергею Мильченко. Кроме того, нагрудные знаки получили артисты, которым ранее присвоили звания заслуженных. Среди них — дрессировщица Наталья Волкова, профессор Московской консерватории Фарадж Караев, актриса «Мастерской П. Н. Фоменко» Наталия Курдолюбова, певица «Москонцерта» Наталья Савинова и артист Рустэм Юскаев.

Некоторые деятели культуры также были отмечены знаком «Заслуженный работник культуры РФ» и благодарностями президента России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести звание «Заслуженный реставратор РФ».

