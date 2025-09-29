На 92-м году жизни умер португальский актер Луис Альберто

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он является одним из самых известных и уважаемых актеров страны.

На 92-м году жизни скончался Луис Альберто — один из самых известных и уважаемых актеров Португалии, чье имя навсегда осталось в истории театра и кино. Об этом сообщает издание SAPO со ссылкой на его коллег.

Подробности смерти артиста не раскрываются, однако в Португалии уже звучат слова скорби и признания его заслуг. Современники подчеркивают, что Альберто был не только мастером сцены, но и наставником для целого поколения молодых актеров.

Свою карьеру в кино Луис Альберто начал еще в 1965 году. За многие годы он снялся в десятках картин, среди которых зрителям особенно запомнились «Истории обычных людей моего района», «Пепел», «Записки врача», «Инспектор Макс», «Дон Роберто» и «Зеленый снаружи, красный внутри».

В 1975 году актер пошел дальше и создал собственный театр, объединив вокруг себя коллег и продолжив развивать национальную сцену. Этот шаг укрепил его статус как одного из главных деятелей культуры страны.

Смерть Луиса Альберто стала большой утратой для Португалии. Его творчество и педагогическое наследие останутся важной частью культурной истории страны и будут вдохновлять будущие поколения артистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.