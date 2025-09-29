Суд зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Величкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Александр Трещев воспринял некоторые слова из последнего интервью артистки «на свой счет».

Тверской суд Москвы принял к рассмотрению иск адвоката и ветерана войны в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковое заявление зарегистрировано», — указано в материалах суда, с которыми ознакомилось агентство.

Ранее аналогичный иск был направлен в Савеловский суд столицы, однако там он пока оставлен без движения. Теперь заявление зарегистрировано и во втором суде.

Поводом для иска стало интервью Пугачевой, опубликованное 10 сентября на YouTube-канале «Скажи Гордеевой*». Трещев утверждает, что воспринял некоторые слова артистки «на свой счет» и посчитал их оскорбительными.

По мнению ветерана, в интервью певица подвергала сомнению решения президента, негативно отзывалась об армии и силовых структурах, а также положительно упоминала лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Сам истец пояснил, что из общей суммы намерен оставить себе символический один рубль, а остальное перечислить в федеральный бюджет, чтобы средства пошли на поддержку ветеранов боевых действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признана иноагентом в России