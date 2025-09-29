Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Татьяна Николаевна Агаева, заслуженный деятель искусств России и заведующая музыкальной частью Театра имени Евгения Вахтангова, скончалась на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале театра.

«Ушла из жизни Татьяна Николаевна Агаева, заслуженный деятель искусств России, профессор Театрального института имени Бориса Щукина, заведующая музыкальной частью Театра имени Евгения Вахтангова. За последние 37 лет во многих премьерных афишах Вахтанговского театра было имя Татьяны Агаевой как музыкального руководителя», — говорится в сообщении.

Агаева отвечала за музыкальное оформление таких выдающихся постановок, как «Без вины виноватые» и «Пиковая дама». Она сотрудничала с известными режиссерами, включая Петра Фоменко, Римаса Туминаса, Гари Черняховского и других.

Кроме того, Агаева была профессором и заведующей кафедрой музыкальной выразительности актера в Театральном институте имени Бориса Щукина, где преподавала с 1993 года и проводила мастер-классы не только для российских студентов, но и для актеров из Франции, Италии и Германии.

Также в копилке ее достижений участие в записи музыки более чем к 150 кинофильмам и нескольким киномюзиклам, включая «Небесные ласточки» и «Мэри Поппинс, до свидания».

Коллектив Театра Вахтангова назвал ее уход невосполнимой потерей для театра и всего российского искусства, выражая глубочайшие соболезнования родным, близким и многочисленным ученикам.

