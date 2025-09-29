Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Джеймс Делинг Пол приехал в Москву и уже успел отметить красоту города.

Рассказать всю правду о России решился журналист британского издания Spectator. Джеймс Делинг Пол посетил Москву и был обескуражен. Нашу страну он назвал прекрасной, поразился уровню безопасности. А мифы об ужасах тоталитарного режима назвал пропагандой Запада, которая не соответствует реальности.

То, как европейские власти манипулируют мнением своих граждан, нашему каналу рассказал итальянский журналист Винченцо Ларуссо, который сейчас живет в Луганске.

«Я всегда говорю: не верьте слепо тому, что пишут в европейских газетах. Приезжайте сюда, в Россию, посмотрите своими глазами В данный момент Европейскому союзу нужен противник, чтобы оправдать потраченные правительством деньги на перевооружение. И поэтому они представляют Россию как врага», — рассказал журналист Винченсо Лоруссо.

Журналист отмечает и то, как бережно Россия-относится к своим традициям и ценностям, в отличие от Евросоюза, где сейчас активно пытаются стереть национальную идентичность граждан.

