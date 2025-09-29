Песков: сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать в РФ

Фото, видео: Вадим Денисов/ТАСС; 5-tv.ru

В России было открыто лишь два избирательных участка.

События в Молдавии сегодня прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, давать оценки результатам еще рано, но есть вещи очевидные уже сейчас.

«Из того, что мы видим и знаем, мы можем констатировать, что сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории РФ в связи с тем, что для них было открыто только два участка, что, естественно, было недостаточно и не могло дать возможность проголосовать всем желающим», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что оппозиция Молдавии официально опротестовала результаты парламентских выборов, состоявшихся 28 сентября 2025 года. Об этом сообщил экс-президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон во время митинга оппозиции у парламента.

Он уточнил что властям Молдавии «рано радоваться» из-за недовольства и страха граждан.

Основной оппозиционный блок — Патриотический блок — набрал 49,54% голосов. Правящая партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду достигла результата в 50,16%.

