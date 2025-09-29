Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru
Из оборота уже изъято более 1300 литров контрафакта.
Новые детали в деле о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти. Там нашли место, где предположительно разливали смертельно опасный суррогат. Выпив который, погибли уже 25 человек.
Как сообщили в МВД, источником, откуда развозили алкоголь с метиловым спиртом, оказался склад коммерческой фирмы в поселке Трубников Бор. Сейчас там проходят обыски. Следователи выясняют, по каким каналам поставлялось опасное сырье.
В восьми случаях отравления в крови жертв обнаружили метанол. Его используют в промышленности в качестве растворителя. Всего из оборота изъяли уже более 1300 литров опасного алкоголя.
Известно, что суррогат разводил и продавал односельчанам местный житель. Кроме него по делу задержаны еще 13 подозреваемых. Шестеро заключены под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал, что после употребления контрафакта в Ленобласти погибли 25 человек в двух районах. Расстояние между ними — около 100 километров.
