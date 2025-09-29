Актера Юрия Батурина внесли в базу «Миротворца»* после интервью в «Сорян, это подкаст»

Фото: Кадр из сериала «Счастье можно дарить», 2018 г.

Российский актер Юрий Батурин оказался в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец» после откровенной беседы с журналистом Суреном Каграмановым в проекте «Сорян, это подкаст».

В разговоре с ведущим артист открыто выразил поддержку специальной военной операции и поделился информацией о своей гуманитарной деятельности.

«Раз идет война, я буду на своей стороне, я буду поддерживать свою армию, свой народ», — заявил Батурин в интервью.

Актер также рассказал о помощи жителям Донбасса, которую он в силах оказывать.

«Я помогаю в основном мирному населению Донбасса. Недавно отправляли воду в Донецк… Буквально вчера завершил очередной сбор и заказал еще 25 тонн воды для новой отправки в регион. Это будет уже девятый конвой. Думаю, что в октябре организуем еще один. Людям нужно помогать: старики, женщины, дети ни в чем не виноваты, они жертвы обстоятельств», — заявил Батурин.

Он отметил, что дважды посещал Донбасс и восхищается коллегами, которые регулярно выступают там с концертами.

После публикации интервью Юрия Батурина обвинили в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в содействии российской армии.

Сам актер воспринял внесение в базу «Миротворца» как своеобразный «знак качества», подчеркнув, что теперь находится в одном списке с десятками российских политиков и деятелей культуры, разделяющих его взгляды.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ