Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе

Владимир Путин провел встречу с губернатором Тверской области в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденю полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее российский лидер провел встречу с главой региона в Кремле. Другим указом Руденя был освобожден от должности губернатора Тверской области.

Должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе стала вакантна после того, как занимающий ее Александр Гуцан перешел на должность Генпрокурора России.

Игорь Руденя родился в 1968 году в Москве, в 1998-м закончил Московский государственный университет пищевых производств, в 2002-м — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В 2002 году начал работу в аппарате правительства Российской Федерации, возглавив Департамент развития агропромышленного комплекса.

Пост губернатора Тверской области Руденя занимал с 23 сентября 2016 гда. Таким образом на этом посту он провел ровно девять лет.

