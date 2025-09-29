Впавшая в кому в Пекине алтайская модель уже семь месяцев находится без сознания

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Явных проблем со здоровьем у девушки не было.

Состояние модели Дианы Галиной из Заринска, которая впала в кому во время работы в Пекине, остается стабильным, но улучшений нет. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на слова матери.

Диана до сих пор не пришла в сознание — она уже семь месяцев находится в коме. Девушку доставили домой в июле, где для нее созданы все необходимые условия: медицинская кровать с антипролежневым матрасом и полный набор лекарств.

«Со здоровьем, казалось, у дочки все в порядке: единственное, что беспокоило Диану, — у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов», — рассказывает женщина о том, что ничего не предвещало беды.

Инцидент произошел 25 февраля в Пекине, где девушка работала по контракту. По словам матери, соседки Дианы по апартаментам нашли ее без сознания в ванной. Оказалось, что у девушки была врожденная патология. Китайские врачи диагностировали разрыв аневризмы головного мозга и провели экстренную операцию. Перевезти модель в Россию удалось только в марте, когда ее состояние стабилизировалось. Сначала ее доставили в Благовещенск, затем перевели в Новосибирск, а позже — в Алтайский край.

