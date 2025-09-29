«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

Фото: 5-tv.ru

Североатлантический альянс продолжает активную «накачку» новейшим оружием стран-союзников.

Турция помогает Организации Североатлантического договора (НАТО) готовиться к прямому вооруженному конфликту с Россией. Об этом говорится в статье EADaily.

По данным издания, Запад выбрал стратегию военно-технического и энергетического истощения России путем ежедневных налетов беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса, нефтяным терминалам и нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за этого все тревожнее кажется информация о высокой вероятности эскалации прямого вооруженного конфликта между НАТО и РФ. Это, в частности, подтверждает активная «накачка» Финляндии, Германии и Бельгии новейшим оружием. Скоро, как утверждает издание, в эти страны прибудут дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух». Их туда отправят вместе с истребителями поколения «4+» Typhoon FGR.4, F/A-18 °C/D и F-16AM.

Примечательно, что Госдеп США одобрил данную сделку. Помимо этого, еще 429 ракет были отправлены Военно-воздушным силам Нидерландов и Дании, а также более 500 получила Польша. Итого у НАТО есть порядка 1800 новейших ракет, с помощью которых их истребители смогут вступить в конфронтацию с авиацией РФ.

На фоне нагнетаемой в Европе паники в связи с якобы российскими беспилотниками Турция направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ E-7Е Peace Eagle. Его система способна противостоять нашим дронам-камикадзе «Герань-2/3» и ракетам «Искандер-К». Эти и другие факты говорят об одном: активной подготовке НАТО к эскалации конфликта. А Турция как «давний друг России» играет в этом далеко не последнюю роль.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе сравнили обстановку в Европе с преддверием Первой мировой войны.

