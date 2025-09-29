Сигнал беды: какие родинки требуют срочной проверки у врача

Фото: www.globallookpress.com/Christian Charisius

Врачи предпочитают убирать новообразования заранее, это помогает избежать онкологических заболеваний.

Изменение формы, цвета или размера родинки — повод немедленно обратиться к врачу. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал торакальный хирург, онколог, кандидат медицинских наук Александр Старостин.

По словам специалиста, к тревожным сигналам относятся рост образования, появление зуда, корочек или кровоточивости. Особое внимание он советует уделять выпуклым родинкам — именно они чаще всего подвергаются травматизации и могут переродиться в злокачественную опухоль.

«Шанс мал, но он есть. И если удаление занимает пару минут и проводится под местной анестезией, зачем оставлять даже один процент риска?» — отметил врач.

Старостин напомнил, что все кожные образования условно делятся на три группы: уже злокачественные, предраковые и доброкачественные. В случае со второй категорией врачи предпочитают убирать новообразования заранее, чтобы не доводить до рака. Процедура проводится амбулаторно, и пациент сразу возвращается домой.

Отдельный критерий — размер. Если раньше удаляли родинки больше сантиметра, то теперь порог снижен до пяти миллиметров.

«Намного проще и безопаснее удалить маленькую родинку, чем потом лечить злокачественную опухоль», — подчеркнул онколог.

Метод удаления выбирается индивидуально: хирургическое иссечение, лазер или аппаратные технологии. Врач добавил, что при необходимости можно удалить образование максимально аккуратно — без заметных следов на коже.

«Главное — обратиться к врачу вовремя. То, что сегодня можно убрать за полчаса, завтра может стоить жизни», — сказал Старостин и напомнил, что профилактический осмотр у онколога необходим хотя бы раз в год, даже если жалоб нет.

