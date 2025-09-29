Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

По предварительной информации, голосовать пришли 1 608 231 человек.

На парламентских выборах в Молдавии было зафиксировано 236 нарушений. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Анжела Караман на пресс-конференции.

«Вчера объявили, что выборы прошли свободно, без значительных инцидентов. Однако, по данным Генерального инспектората полиции, на протяжении дня было зарегистрировано 236 нарушений избирательного процесса», — поделилась Караман.

Общее количество избирателей, принявших участие в голосовании, составило более 52%, что превысило необходимый порог для признания выборов состоявшимися. По предварительной информации, на выборы пришли 1 608 231 человек. Среди жителей Приднестровья проголосовали 12 266 человек, а за рубежом участие в голосовании приняли более 280 тысяч избирателей.

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что оппозиция не признает результаты выборов и будет их оспаривать. Он утверждает, что правящая партия ожидала большей поддержки из-за рубежа, надеясь на массовые фальсификации.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. В них участвовали 14 партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата, борясь за 101 депутатское место в парламенте страны.

