Жизнь только начинается: как сохранить женское здоровье после 40
Гинеколог Болтович: последствия возрастных изменений у женщин можно корректировать
Современные технологии помогают эффективно решать возрастные проблемы без операций.
Ирина Болтович, гинеколог-эндокринолог с 28-летним опытом и кандидат медицинских наук, рассказала URA.RU о новых методах поддержания женского здоровья после сорока лет.
Сегодня многие функциональные нарушения, связанные с возрастными изменениями, успешно корректируются с помощью современных аппаратов и без оперативного вмешательства. Главное — комплексный и индивидуальный подход к диагностике.
Возрастные изменения мышц тазового дна, стрессовое недержание мочи и снижение чувствительности нередко остаются вне поля внимания даже при визитах к врачу. Поэтому первичная консультация становится ключевой точкой — она включает в себя опрос, оценку дискомфорта, исследование состояния мышц и определение урогинекологических нарушений. Эти процедуры доступны и могут проводиться даже в домашних условиях.
Начать решение проблемы стоит с консультации, которая поможет подобрать оптимальный план лечения и профилактики.
