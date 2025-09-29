ФСБ задержала планировавшего отравить бойцов СВО повара в Севастополе

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Ее подозревают в работе на украинские спецслужбы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали россиянку, которая работала шеф-поваром в одном из заведений общепита Севастополя. Она подозревается в сотрудничестве с украинской разведкой. По данным спецслужбы, женщина планировала отравить бойцов спецоперации (СВО). Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Во время расследования было установлено, что она также передавала Киеву фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота РФ. Эти сведения украинская сторона использовала для планирования ракетных атак по военным объектам.

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело о госизмене по статье 275 УК РФ. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В ведомстве подчеркнули, что благодаря своевременно принятым мерам, поражения военной техники и личного состава не допущено.

