Теннисистку дисквалифицировли за бросок ракеткой в голову другой спортсменки

Девушка эмоционально отреагировала на поражение на турнире в Чебоксарах.

Спортсменку из Нижегородской области, участвовавшую в августовском турнире по настольному теннису в Чебоксарах, отстранили от соревнований на полгода. Причиной тому послужил неприятный инцидент — после поражения 15-летняя девушка швырнула ракетку, которая попала в голову 12-летней участнице турнира. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, на месте спортсменка была наказана красной карточкой и дисквалифицирована до конца соревнований.

В начале сентября спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России вынесла более жесткое решение: назначила прямую дисквалификацию сроком на шесть месяцев, начиная с 3 сентября 2025 года, а также условное наказание еще на полгода — с марта 2026-го.

Аналогичные санкции, но на три месяца (и на шесть месяцев условно), получил 15-летний игрок из Казани. На том же турнире он выбил ракетку ногой в сторону трибун и попал в зрителя.

Межрегиональные соревнования по настольному теннису «Будущее России. Турнир памяти ЗТР Е. М. Леонтьева» проходил в Чебоксарах с 21 по 24 августа.

