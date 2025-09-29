«Спасибо за поддержку»: Егор Крид обратился к Джейсону Деруло

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Певец удивлен, что американский коллега повторил его танцевальный номер.

Российский исполнитель Егор Крид не скрывает своей радости после того, как американский певец Джейсон Деруло повторил один из его «знаковых» концертных эпизодов в Санкт-Петербурге.

В конце августа на концерте в «Лужниках» Крид поцеловал танцовщицу во время выступления — номер, вызвавший осуждение публики и даже скандал с главой Лиги Безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Неожиданно спустя время Деруло показал на своей площадке схожий танец, а затем еще и включил трек Крида «Мало» и даже передал ему привет.

Егор отметил необычную ситуацию: обычно российские артисты вдохновляются зарубежными, а тут все наоборот. Он искренне порадовался:

«Часто говорят, что российские артисты вдохновляются зарубежными, но уникальность в том, когда происходит наоборот! Уровень, когда зарубежные артисты повторяют твой номер! Хотя не повторяют, а делают постановку под мой трек! Спасибо за поддержку, Джейсон Деруло! Приятно удивлен», — признался Крид.

Поклонники, в свою очередь, поздрапвили его с успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре.

