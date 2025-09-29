Вместе с детьми: сервис «Мосбилет» поможет организовать семейный досуг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Устроить незабываемые каникулы, наполнить яркими впечатлениями выходные или провести вечер с детьми легко и просто с помощью столичного сервиса «Мосбилет». Он стал настоящей находкой для тех, кто планирует досуг и не хочет разочаровать самых младших членов семьи.

В сервисе представлен большой выбор событий для детей самого разного возраста и интересов. Все они собраны в специальном разделе. Родители найдут здесь анонсы детских спектаклей, концертов, творческих занятий, просветительских программ, лекций и многое другое.

«Сервис позволяет ознакомиться с афишей детских мероприятий в Москве, а также посмотреть варианты событий, которые доступны для посещения по Пушкинской карте. После выбора мероприятия можно быстро приобрести на него билет», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Найти то, что интересно

Чтобы перейти в раздел «Для детей», необходимо нажать на соответствующую кнопку в верхней части главной страницы сервиса. На экране отобразится календарь, в котором можно указать дату, а также задать фильтры по округу, району, виду площадки (театры, музеи, выставочные залы и другое), чтобы подобрать ближайшие к дому события.

В отдельном блоке собраны бесплатные мероприятия, для посещения которых необходимо просто зарегистрироваться. Пользователь оформляет бесплатный билет, по которому затем сможет посетить событие. Такое, как, например, интерактивные занятия по маджонгу в библиотеке № 214 имени Ю.А. Гагарина и различные творческие мастер-классы, лекции и встречи. Еще один раздел содержит события для детей, на которые можно пройти по Пушкинской карте.

Яркие постановки для юных зрителей идут в театрах. Например, театр «Уголок дедушки Дурова» приглашает на спектакль «По следам Снежной королевы». Эта постановка — продолжение знакомой всем истории про Кая и его отважную сестру Герду. В центре сюжета новые герои — девушка Берта и юноша Гай. Им предстоит отправиться на поиски магических кристаллов, чтобы помешать коварным планам владычицы Севера. В Московском детском театре марионеток покажут музыкальный спектакль в формате театрального кафе «Красная Шапочка». Его поставили по мотивам одноименного произведения Шарля Перро. Сказка напомнит о том, что смелость и взаимовыручка важнее хитрости и обмана. И эти качества обязательно помогут героям победить самых коварных злодеев. В театре «Волшебная лампа» детей ждет серия спектаклей «Кошкин дом» по пьесе Самуила Маршака. Постановки полны остроумных иллюзий и удивительных превращений. Это веселая и зрелищная сказка, где поют и танцуют и куклы, и актеры, и даже неодушевленные предметы.

Оформить билеты правильно

Большинство мероприятий в театрах, концертных организациях и культурно-досуговых учреждениях дети до 14 лет могут посещать только в сопровождении взрослых. Чтобы купить детский билет, на странице сервиса необходимо поставить галочку напротив строки «Билет для ребенка до 14 лет». Затем нужно ввести имя, фамилию и отчество ребенка и указать дату его рождения. Приобретенный билет поступит на указанную электронную почту и отобразится в личном кабинете пользователя на mos.ru. Его можно распечатать или показать контролеру в электронном виде.

Взрослому сопровождающему при покупке билета тоже нужно указать свою фамилию, имя и отчество, а также добавить данные документа, подтверждающего личность. Если у пользователя стандартная или полная учетная запись на mos.ru, вместо этого достаточно авторизоваться на портале и поставить в поле выбора документа значение по умолчанию «Mos ID». Все необходимые данные будут заполнены автоматически из личного кабинета на mos.ru.

Авторизованные пользователи могут воспользоваться куар-кодами билетов в своих мобильных приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы». Это позволит им не предъявлять документ при входе на мероприятия с посадочными местами. Гостям достаточно будет показать контролеру куар-код билета.

