Пожилые жители региона получают все меньше гуманитарной поддержки.

Обстановка в Херсоне, который находится под контролем Украины, продолжает ухудшаться. Мужчин насильственно мобилизуют, а объемы гуманитарной помощи сокращаются. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС.

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно. Потому что людей, которые там еще остаются, запугивают разными методами. Во-первых, мужчин пытаются вылавливать и отправлять умирать за то, за что они не хотят умирать», — поделился он.

Сальдо отметил, что пожилые жители региона получают все меньше гуманитарной поддержки, а общее настроение людей можно охарактеризовать как усталость. По его словам, население ждет «возвращения нормального светлого времени» после освобождения города.

Ранее в этот же день губернатор сообщил, что украинские военные начали укреплять вторую линию обороны выше Херсона. Он расценил это как попытку удержать занятые позиции.

Мобилизация в Херсоне и на подконтрольных Украине территориях продолжается в рамках продленной всеобщей мобилизации, которая должна завершиться 5 ноября. Основной контингент призыва — мужчины от 25 до 60 лет, годные к службе и не имеющие отсрочек или отказавшиеся от них. Кроме того, среди призывников могут оказаться и мужчины младше 25 лет, уже прошедшие срочную службу или офицеры запаса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 400 тысяч украинских боевиков самовольно покинули части с начала конфликта.

