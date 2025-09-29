Операционный директор Абгарян: соцсети могут повлиять на прием на работу

К ведению аккаунтов стоит относиться максимально осознанно.

Профиль в социальных сетях способен сыграть ключевую роль в трудоустройстве и карьерном росте. Об этом Газете.ру рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

По ее словам, интернет «помнит все», поэтому к ведению аккаунтов стоит относиться максимально осознанно.

Абгарян рекомендовала тем, у кого много социальных ролей, разделять профили — например, создать отдельный аккаунт для хобби и отдельный для продвижения себя как профессионала. Она также подчеркнула необходимость информационной гигиены: не переходить на личности, не вступать в скандальные дискуссии и не выплескивать негатив.

Эксперт советует вести себя в онлайне так же, как и в реальном обществе, особенно осторожно высказываясь на темы политики, религии и воспитания детей. Она также призвала аккуратно относиться к публикации личных фото и видео.

«Задайте себе вопрос о том, хотите ли вы, чтобы вас видели таким через пять или десять лет?» — поделилась специалист.

Инструмент для карьерного развития

Абгарян отметила, что социальные сети могут стать эффективным инструментом профессионального продвижения, если правильно их использовать. Важным шагом является оформление понятной и целостной самопрезентации, регулярное обновление данных, совпадающих с резюме, а также публикация кейсов и достижений.

«Регулярно делитесь кейсами и достижениями. Рассказывайте не просто о результатах, но и о сложностях, с которыми столкнулись, и как их преодолели. Это покажет вашу экспертность и умение выходить из трудных ситуаций», — подчеркнула она.

По ее словам, работодатели положительно оценивают использование видеоконтента и сторителлинга, а также готовность делиться новыми знаниями и участвовать в профессиональных сообществах.

«Красные флаги» для работодателя

В числе наиболее рискованных публикаций эксперт назвала жалобы на работу и руководство, оскорбительные посты, скандалы, дискриминационные высказывания и чрезмерное внимание к сторонним проектам.

Абгарян заключила, что соцсети сегодня — это зеркало, которое зачастую отражает сотрудника точнее, чем профиль на сайте для соискателей.

