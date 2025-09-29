Снайперы сбили более 100 дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши военные знают толк в маскировке.

Военнослужащие подразделения снайперов 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили более 100 тяжелых ударных дронов ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).

Основными целями снайперов на данном участке линии боевого соприкосновения стали тяжёлые ударные дроны ВСУ, представляющие угрозу для подразделений группировки. Уничтожение крупных воздушных целей, таких как вражеский дрон «Баба Яга», осуществляется с дистанций от 300 до 500 метров как в движении, так и во время зависания для нанесения ударов.

Ключевым фактором эффективности снайперских пар является тщательная маскировка. Снайперы используют специальные пончо и антидронные одеяла, которые скрывают их в том числе и в тепловом диапазоне.

Военнослужащие обнаруживают дроны визуально и по характерному звуку пропеллеров. Работа снайперов организована по четкому алгоритму: они занимают заранее выбранную позицию, обнаруживают дрон, выполняют несколько точных выстрелов и быстро меняют огневую точку. Места для работы выбираются на основе анализа маршрутов полётов беспилотников украинских боевиков.

Систематическая работа снайперских групп подразделений группировки войск «Центр» снижает эффективность использования тяжёлых дронов ВСУ. Уничтожая технику противника и подавляя его возможности, снайперы спасают жизни наших военнослужащих и способствуют успешному выполнению боевых задач.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.