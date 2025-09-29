От Николая II до Путина: со дня рождения карикатуриста Бориса Ефимова прошло 125 лет

Фото, видео: Виталий Белоусов/ТАСС; 5-tv.ru

После художника остались «говорящие» работы.

Он высмеял свой век и стал легендой. 125 лет назад родился знаменитый художник-карикатурист Борис Ефимов. Его творчество — это узнаваемые символы даже не одной, а нескольких эпох.

Какой была невероятная история мастера, расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

В советской прессе был штамп — «ровесник эпохи» про кого-то старого и заслуженного. Чего тогда ровесник Борис Ефимов? Он начинал рисовать при Николае II и закончил при Владимире Путине. Считаем эпохи: государь-император, вождь мирового пролетариата, шесть генсеков, три президента. Как он так смог?

«Художник текущего момента, надо срочно реагировать. Произошло какое-то событие, просят нарисовать для газеты, для журналов, надо это уметь. Если они берут и говорят — талант, не талант… Ну, талант, наверное», — отметил внук Ефимова Виктор Фрадкин.

К сборнику его, тогда еще юноши, работ писал предисловие Троцкий, тот самый. Не на пару строчек, а на две страницы.

«И вот здесь, наверное, есть главная фраза, которая все объясняет: «Успехи Ефимова представляются замечательными, но быстрый успех таит в себе опасности. Самое из них грозное — остановиться», — сообщил корреспондент.

Он не останавливался больше века, Гитлера видел своими глазами и с тех пор знал, как его правильно прорисовывать. На приеме у Муссолини был лично, потом влетело, правда.

«Выход папы римского в народ, он не выходил очень много лет, поссорился с каким-то правителем Италии, он не выходил, тут вышел, это было очень красивое шествие, там папа, кардиналы, целая толпа. И вдруг, значит, подошел какой-то итальянский офицер, сказал, вас срочно ждут на прием. Потом, когда они вернулись в Москву, им объявили выговор за несанкционированное общение с лидером фашистов», — сообщил внук карикатуриста Виктор Фрадкин.

Маслом его путь намазан не был: арест и расстрел во времена репрессий любимого старшего брата Михаила Кольцова, заказ сверху на Бухарина, давнего коллегу и товарища.

«Приходилось его изображать в непристойном виде, но отказаться было не то что опасно, а гибельно», — признался художник.

Но это же Ефимов произнес фразу о востребованности в разные времена: «приходится жить в предлагаемых обстоятельствах», он и жил.

«Феномен Ефимова, конечно, удивительный, потому что повторить такую феерическую карьеру и такую удивительную судьбу — не знаю, кто повторил, ефимовский стиль абсолютно узнаваем», — сообщила редактор архива «Известий» Татьяна Киреева.

Настолько, что провалилась вынужденная попытка рисовать под псевдонимом после ареста брата. Второе лицо в стране все равно узнало именно по стилю.

«Приехал Молотов, увидел карикатуру, говорит, а почему стоит подпись Борисов? Это же карикатура Ефимова. Почему он так подписывается, пускай подписывается Ефимов», — рассказал внук Ефимова.

«Он по ночам уходил гулять по Москве, потому что он боялся, что за ним приедет „черный ворон“, с трех там до четырех утра. Уже утром звонил жене и спрашивал, там у них был условный такой сигнал, приезжали или нет», — объяснил художник, друг Ефимова Владимир Мочалов.

Но предлагаемые обстоятельства сработали и за него.

«Пришел к Сталину Берия, сказал, что есть у нас сведения о Ефимове, брате Кольцова. Тот сказал: „Не трогать!“ Все», — отметил внук карикатуриста.

Во время войны ему писали с фронта солдаты, а нарисуйте еще вот то или это, мы вырежем и в кармашек положим для поднятия духа.

«Карикатура давала и расслабление, и поддержку, и веру в то, что враг не такой страшный. Он, как рисовал Ефимов, жалкий, мерзкий, чудовищный, но он смешной и победимый», — добавила Татьяна Киреева.

«Даже заказные работы художников политических — все равно в них читалось настроение всего народа», — пояснил директор музея карикатуры в Екатеринбурге Максим Смагин.

Историй о нем не перечесть, и каждый эпизод — это и есть история наших эпох.

«Минусом того, что я все это знаю и помню, является то, что подтвердить этого никто не может. Нет рядом со мной уже человека того же возраста, на которого я бы мог сослаться, сказать — вот, не даст соврать!» — признался Ефимов.

Даже если художник жил 108 лет, приходит час, когда его самого тоже не спросишь, но после художника остаются работы, и уже они говорят за него.