Сотрудник зоопитомника в Забайкалье погиб после нападения Изюбря.

Олень сломал стену вольера и стал бродить по территории парка. Трое сотрудников попытались загнать его обратно. Животное набросилось на одного из них, сбило с ног и затоптало. По словам очевидцев, пострадавший получил серьезные травмы и потерял много крови. Мужчину увезли на скорой, однако спасти его не удалось.