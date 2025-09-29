Последствия развода: Полина Диброва показала покрытое синяками лицо

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; Telegram/ПОЛИНА ДИБРОВА/dibrovapolina; 5-tv.ru

Подписчики гадают, что могло случиться с бывшей женой Дмитрия Диброва — нападение или пластическая операция. У звезды своя версия, но в нее никто не верит.

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина продолжает убеждать публику, что синяки на ее лице не связаны с хирургическим вмешательством. Как говорит сама Диброва, развод ее проходил непросто, она сильно переживала и даже потеряла сознание однажды. И ударилась, после чего под глазами появились гематомы. Прямо такие же, как бывают после блефаропластики — отвечают на это подписчики.

Пользователи сети посмеиваются над оправданиями и не понимают, почему Полина не хочет признавать очевидного. Однако женщина от своей версии отказываться не намерена. Все подобные комментарии, а также заключения экспертов, собранные заинтригованными журналистами, она называет клеветой.

«Это не так, друзья. Опять же ложь! Действительно, произошедшее нанесло мне травму. И что хочу вам сказать, первое и самое главное: считаю неприемлемым, неправильным и некрасивым обсуждать женщинам женщин. Все это отвратительно. Второе: да, действительно, операции можно делать на лице, но по очень точным показаниям. Я бы на такое пока не решилась», — цитирует Диброву 7Дней.ru.

По словам 36-летней Полины, родившей, к слову, троих детей, стройной фигурой и отличным самочувствием она обязана только регулярным тренировкам и соревнованиям. Свой комментарий она давала сразу после завершения парусной регаты. Активный образ жизни и только он сохраняет молодость, утверждает Диброва. И, конечно, отсутствие стресса. С финальным пунктом, как говорит звезда, она «слегка не справилась».

«Шрам есть. На лице блефаропластики нет. Женщины, мы такие красивые! Мы должны как больше сохранять эту красоту без вмешательства хирургов. Просто давайте будем чуть-чуть добрее друг к другу. Перестанем обсуждать друг друга, и все наладится… А те профессионалы, которые все же смогут отличить исход блефаропластики, наверняка скажут, и я на это очень рассчитываю, что ее у меня нет», — заключила Диброва.

Дмитрий и Полина Дибровы официально развелись 25 сентября 2025 года после 17 лет брака. Причиной расставания стала измена женщины — у нее закрутился роман с соседом и другом семьи, женатым бизнесменом Романом Товстиком. Он человек не бедный, да и помоложе экс-супруга, с которым у Полины была 30-летняя разница в возрасте.

Скандальные разборки продолжаются, сыновья Дибровых — 16-летний Александр, 11-летний Федор и десятилетний Илья — останутся с мамой, но жить будут недалеко от отца — на той же улице. Споров по имуществу тоже нет, телеведущий купил свой дом до брака, а остальные «мелочи» были благополучно распределены без привлечения судьи.

Ранее, писал 5-tv.ru, Полина Диброва рассказала, как стала любовницей соседа.

