Билет в один конец: турагент в Петербурге испортила путешественникам отпуск

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Поездки оплачивались только наличными, никакие договора не заключались.

В Петербурге разгорается скандал с обманутыми туристами, которые сейчас пытаются вернуть деньги за несостоявшийся отпуск. По прибытии в отель ваучеры оказались недействительными. Причем, все истории по одному сценарию. Корреспондент «Известий» Анастасия Юдина продолжит.

Компания друзей мечтала о незабываемом отдыхе в Дубае. Организацию поездки они доверили Ольге — своей знакомой, владелице небольшого туристического агентства. Но отдохнуть не получилось.

«По прибытии в отель нас просто не заселили. Выяснилось, что ваучер недействителен», — рассказал пострадавший Дмитрий.

В итоге турагент все же ответила: прислала ваучер, но только на два дня. После этого снова пропала. Дмитрий и Елена были вынуждены занимать деньги у знакомых, чтобы не остаться на улице. Но худшее было впереди — обратные билеты оказались аннулированы.

«Оказалось наши обратные билеты на 30 сентября были отменены в арабских авиалиниях, и домой нас никто не предполагал транспортировать 30 сентября. То есть, этот вопрос тоже немаловажен. Нам продали билеты без отеля и в один конец», — рассказали пострадавшие Дмитрий и Елена.

Турагент воспользовалась доверием клиентов. Договоров не было, все — на словах. Две другие семьи должны были прилететь на отдых позже. Узнав, что друзья столкнулись с обманом, они решили не рисковать.

«Мы ей настолько доверяли! Все договоренности были только на словах, деньги мы передавали наличными. Никаких переводов не было, документально ничего не зафиксировано», — поделилась пострадавшая Юлия.

Лидия перевела турагенту около трехсот тысяч рублей за семейный отдых. После того, как отдых сорвался у друзей, она потребовала вернуть деньги.

«Было такое сообщение в WhatsApp*, пожалуйста пришлите реквизиты. Я сейчас верну все средства», — рассказала пострадавшая Лидия.

Ольга Хабарова представлялась опытным специалистом. По нашим данным, на ее имя было зарегистрировано ИП в Ярославле, сейчас оно закрыто. Позже она продолжила деятельность в Санкт-Петербурге. А в декабре 2023 года Хабарова открыла очередную фирму, через которую и продавала путевки.

Эксперты напоминают: при покупке туров важно соблюдать простые правила безопасности.

«В первую очередь туристы должны думать о своей безопасности и не практиковать беспечность. Вот если не выдан договор, кассовый чек — это определенная беспечность со стороны туристов. И они должны понимать, что рано или поздно этой беспечностью кто-нибудь воспользуется в своих корыстных целях», — напомнил руководитель межрегиональной организации содействия защите прав потребителей в области туризма Михаил Житнухин.

По подсчетам пострадавших, общий ущерб, превысил миллион рублей. Все пострадавшие обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Они надеются вернуть деньги и добиться справедливости.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.