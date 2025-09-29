Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Василий Мойсеенко; 5-tv.ru

Митингующие назвали парламентские выборы тестом на прозападный курс Кишинева.

Фальсификации на этих выборах называют рекордными в истории страны, сообщают о тысячах случаев — от традиционных «каруселей» и вбросов до объявлений о «минировании» участков. Главная цель — не дать проголосовать гражданам Молдавии, которые против партии Санду. О первых итогах голосования рассказал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Почти все голоса посчитаны. И можно сказать, что выборы в Молдавии больше похожи на предсказуемый сценарий второсортного фильма. Вроде все было заранее известно. У правящей партии «Действие и солидарность» — больше 40%. Оппозиционный патриотический блок набирает в районе 30%. Но президент страны Майа Санду, которая изо всех сил цепляется за власть, на всякий случай, говорит о возможной отмене результатов голосования.

«У нас поступило несколько сообщений о незаконной перевозке бюллетеней и других связей к избирательным участкам, очевидно — за деньги. В нескольких пунктах также фиксировались сообщения о бомбовых угрозах», — заявила Санду.

Гражданка Румынии Майа Санду, словно допускает румынский сценарий, когда в случае победы неугодного кандидата, в данном случае это «Патриотический блок», результаты выборов можно просто взять и отменить. Опасаясь этого, возле здания ЦИК разрастается митинг оппозиции.

Пас — так называют правящую партию Санду. Ее основной конкурент на этих выборах — «Патриотический блок». Ставки высоки — в Молдавии именно парламент формирует правительство и полномочий у него больше, чем у президента. Проевропейский режим Санду может пошатнуться.

«Сегодня чрезвычайно большая поддержка со стороны Евросоюза, коллективного Запада в целом Майи Санду, которая проводит проевропейскую политику», — заявил военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Словно желая угодить, западным кураторам, для самой большой диаспоры в мире, это в России, Молдавия выделила всего десять тысяч бюллетеней. Работали всего два избирательных пункта. К ним люди приходили с утра, но проголосовать смогли не все.

При этом в Италию отправили — 228 тысяч бюллетеней, в Германию — 140, в Великобританию — 97 тысяч. Как и в президентские выборы, рассчитывают на голоса из Европы. Впрочем, к прозрачности выборов в ЕС было много вопросов. На участки не пустили около 120 наблюдателей из 50 стран. Запрос от России Молдавия сразу отклонила. На европейских участках фиксируют так называемые карусели — когда организованные группы ездили с участка на участок. И факты двойного голосования. Это итальянская Верона.

Да, и в самой Молдавии на избирательных участках царила неразбериха. Вот на только что открывшемся пункте — полная урна с бюллютенями. А вот снятый на телефон пример фальсификации: голосовать только за первую строчку в бюллетене! Обязательно сфотографировать бюллетень и мигом возвращаться в транспорт, чтобы по новой ехать на следующий участок!

Речь об организованном подвозе на участке. Вот вереница автобусов привозит тех, кто голосует по несколько раз. Самое важное — потом отчитаться.

И это при том, что еще задолго до выборов режим Санду, заручившись поддержкой Брюсселя, начал закручивать гайки: в стране закрыли оппозиционные СМИ, главу Гагаузии Евгению Гуцул по сфабрикованным обвинениям приговорили к семи годам заключения. Оппозиционный блок Победа — отстранили от выборов. Всего сняли пять партий, которые могли составить конкуренцию партии Санду.

«Пока шла подготовка к выборам, конечно, было множество нарушений транспарентности и конкурентности избирательного процесса. Многие оппозиционные кандидаты не были допущены. В отношении многих начались уголовные дела и преследования, действующая Молдовская власть попыталась ограничить конкурентность», — заявил политолог Алексей Ярошенко.

И хотя на данную минуту на выборах побеждает правящая партия, суммарно большинство в парламенте получает оппозиция. И тут вспоминается референдум по евроинтеграции Молдавии. Тогда в голосовании лидировали противники движения в сторону Запада. Но под утро сайт завис и жители Молдавии увидели абсолбтно противоположные результаты.

