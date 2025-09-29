«Это помогает»: от каких продуктов нужно отказаться во время простуды

Врач Михалева: при простуде не стоит есть фастфуд, красное мясо и сладкое

Важно поддерживать питьевой режим и следить за питанием.

Во время простуды особенно важно уделять внимание питанию и избегать тяжелых продуктов, поскольку ресурсы организма направлены на борьбу с вирусом. О том, какие блюда стоит исключить из рациона в этот период, сайту Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

Как пояснила специалист, процесс переваривания требует дополнительных энергозатрат, поэтому в период болезни предпочтение стоит отдавать легкой пище. Следует полностью отказаться от фастфуда, чипсов, сладкой газировки, а также от жареного и жирного — такие продукты только нагружают пищеварительную систему.

«Если снижен аппетит и есть не особо хочется, важно хотя бы поддерживать питьевой режим — это помогает быстрее выводить токсины. Отлично подойдут морсы, компоты или теплое молоко с медом, так как они не только восполняют силы, но и предотвращают обезвоживание», — отметила эксперт.

Также врач советует на время заболевания исключить из меню красное мясо, выпечку и десерты. Наилучшим выбором будут легкие супы на нежирном бульоне (курином или рыбном), каши, отварные или запеченные овощи, постное мясо и рыба, кисломолочная продукция, а также запеченные фрукты в небольшом количестве.

Диетолог уточнила, что свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, могут вызывать неприятные ощущения и тяжесть, поэтому их рекомендуется отложить до периода выздоровления. При простуде питание должно быть щадящим — легким, мягким, хорошо усваиваемым. Что касается способов приготовления, лучше всего подходят варка, запекание, тушение или пар. В первые дни лучше употреблять супы, каши, бульоны и хорошо приготовленное мясо. Когда самочувствие начнет улучшаться — можно постепенно возвращаться к привычной пище.

В завершение Михалева подчеркнула, что для быстрого восстановления важны не только правильное питание, но и другие условия: полноценный сон, регулярное проветривание, соблюдение температурного и влажностного режима, а также умеренный отдых. При отсутствии температуры полезны прогулки на свежем воздухе, помогающие укрепить иммунитет.

Однако, резюмировала врач, если состояние ухудшается — поднимается высокая температура, возникает сильная слабость или другие тревожные симптомы — нужно обязательно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать осложнений и начать правильное лечение.