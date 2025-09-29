Безбилетный пассажир найден мертвым в отсеке для шасси самолета American Airlines

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

Рейс прибыл в международный аэропорт Шарлотт Дуглас, США, из Европы. Спасти человека не удалось, полицейским осталось только констатировать смерть.

Мертвый безбилетный пассажир был обнаружен в отсеке для шасси самолета American Airlines в международном аэропорту Шарлотт Дуглас, Северная Каролина, США. Об этом сообщается в материале CBS со ссылкой на полицию. Отмечается, что рейс прибыл в Штаты из Европы. Его также прокомментировал представитель авиакомпании.

«Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании», — сказал он.

Согласно данным полицейского управления Шарлотт-Мекленбург, тело безбилетника нашли сотрудники ремонтной бригады. Это произошло около 9 утра по местному времени. На место происшествия прибыли правоохранители. Помочь человеку было уже невозможно, осталось только констатировать смерть.

Представитель аэропорта Шарлотт Дуглас также подтвердил, что осведомлен о случившемся. Он сообщил, что сотрудники предприятия «глубоко опечалены этой новостью» и пообещал в случае необходимости поддержать расследование полиции. На месте происшествия продолжают работу детективы по расследованию убийств.

Журналисты CBS отметили, что это как минимум второй в этом году случай, когда безбилетных пассажиров обнаруживают в шасси самолета в аэропортах США. В январе два тела были найдены в отсеке шасси самолета JetBlue в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

