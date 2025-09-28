Оппозиционные Санду силы набирают 48,59% голосов на выборах в Молдавии

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Обработаны уже более 72% бюллетеней.

Оппозиционные партии Молдавии, в том числе Патриотический блок, по результатам обработки 72,21% протоколов набирают 48,59% голосов, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом сообщает ЦИК страны.

Из сообщения Комиссии следует, что ПДС набрала 44,23%.

Парламентские выборы в Молдавии официально состоялись и завершились, свои голоса за кандидатов отдали более 52% внесенных в списки граждан. Согласно подсчетам, общая явка избирателей составила более 1,6 миллиона человек. Проголосовали приметно 45% мужчин и 54% женщин.

Зарегистрированы на выборах были 23 кандидата. Среди них представители 15 партий, четырех блоков, а также четверо независимых. Избирательные участки в Молдавии открылись в 07:00 и закрылись в 21:00 по местному времени. Также работал 301 участок за пределами страны.

Бывший президент и лидер Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в разгар выборов сообщал о нарушениях. По его словам, данные о них систематизируются.

Ранее 5-tv.ru писал, что Додон пригласил оппозицию выйти на мирный митинг.

