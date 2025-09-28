Россия и Вьетнам вернулись к проекту строительства АЭС

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Данная тема стала одной из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран.

Россия и Вьетнам намерены подписать межправительственное соглашение о строительстве атомной станции во Вьетнаме до конца 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

По его словам, тема АЭС стала одной из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран. Шульгинов подчеркнул, что Россия обладает богатым опытом в строительстве и обеспечении безопасности атомных объектов и готова делиться знаниями.

«В России уже создана правовая база, и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы», — заявил он.

Шульгинов отметил, что стороны вернулись к обсуждению проекта и намерены продолжить работу над его реализацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за 17 лет России предстоит построить 38 новых блоков АЭС общей мощностью 29 гигаватт.

