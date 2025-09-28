Вэнс: США не отказались от стремления урегулировать конфликт на Украине
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Для достижения результата необходимы усилия всех сторон переговорного процесса.
США по-прежнему настроены на мирное разрешение конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Мы по-прежнему привержены миру, но для танго нужны двое», — подчеркнул он, добавив, что усилия всех сторон переговорного процесса необходимы для достижения результата.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что США продолжают проявлять стремление к честному диалогу с Россией. Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, аналогичная ситуация наблюдается и в отношениях США с Китаем, а также с рядом других стран, где существуют противоречия и разногласия. Лавров подчеркнул, что Москва ценит стремление Вашингтона поддерживать открытый и честный диалог.
Также 5-tv.ru писал, что США изучают возможность передачи Украине ракет Tomahawk через НАТО. По словам вице-президента Джей Ди Вэнса, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.