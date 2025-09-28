Нетаньяху заявил о возможной амнистии для ХАМАС

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Конкретные условия соглашения будут определены в ходе переговоров.

Премьер-министр Израиля не исключил возможность амнистии для палестинской организации ХАМАС, однако предстоит проработать детали. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти», — отметил политик.

По словам Нетаньяху, амнистия касается в первую очередь прекращения конфликта и гуманитарных мер со стороны ХАМАС. Он добавил, что конкретные условия соглашения будут определены в ходе переговоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Израиля выступил на Генассамблее ООН почти при пустом зале. Международные представители освистали Биньямина Нетаньяху и покинули свои места, даже не дожидаясь начала его речи.

В своем выступлении Нетаньяху оправдывал преступную операцию в секторе Газа. Кроме того, политик призвал ХАМАС немедленно вернуть израильских заложников, иначе бомбардировка продолжится.

