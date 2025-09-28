США обсуждают передачу Киеву ракет Tomahawk
Окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.
Вашингтон рассматривает возможность поставки ракет Tomahawk силами НАТО для последующей передачи Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. По его словам, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.
«Президент сделает то, что в наибольшей степени отвечает интересам США», — заявил Вэнс.
Вэнс уточнил, что дискуссия по этому вопросу до сих пор продолжается, однако все ключевые решения в сфере обороны и внешней политики остаются за главой государства.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ уже месяц используют зенитно-ракетный комплекс Patriot, поставленный Израилем. По его словам, Киев ожидает еще две такие системы осенью, но страна-поставщик пока не названа.
Тель-Авив же до этого отрицал любые поставки вооружений Украине и заверял Москву, что подобных решений не принималось.
