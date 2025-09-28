Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4

Фото: 5-tv.ru

Это крупнейший выброс плазмы за последние три месяца.

На Солнце зафиксирована значительная солнечная активность — мощная импульсная вспышка класса М6.4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По поступившим данным, на восточном краю Солнца сегодня около полудня по московскому времени зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4», — добавили эксперты.

Специалисты отметили, что это крупнейшая солнечная вспышка за последние три месяца, все предыдущие наблюдаемые всплески активности были слабее. Также уточняется, что вспышка М6.4 произошла на фоне усиления солнечной активности.

Кроме того, ученые заявили, что за последнее время увеличилось число и мощность вспышек, а солнечная активность начала повышаться с вечера пятницы. Такие явления и вызывают магнитные бури.

Согласно классификации НАСА, солнечные вспышки делятся на пять категорий по мощности рентгеновского излучения — от минимального класса А до экстремального класса Х. М соответствует излучению 100 микроватт на квадратный метр на орбите Земли.

