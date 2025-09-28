В МИД Молдавии сообщили о минировании избирательных участков во время выборов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Голосование будет продолжено после завершения проверочных процедур.

Во время проведения парламентских выборов в Молдавии поступили сообщения о минировании нескольких избирательных участков заграницей. Об этом сообщил портал Telegraph со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Республики Молдова.

«В день парламентских выборов в Республике Молдова на избирательных участках за рубежом было зафиксировано несколько сообщений о заложенных бомбах. Подобные случаи были зарегистрированы в Брюсселе (Бельгия), Риме и Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания)», — уточняется в публикации.

Представители МИД также отметили, что голосование будет продолжено после завершения проверочных процедур.

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрировано 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Исход голосования может существенно повлиять на внешнеполитический курс страны — будет ли он направлен в сторону России или в сторону Запада.

