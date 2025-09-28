Дуров рассказал о просьбе французских спецслужб помочь Молдавии с цензурой Telegram-каналов

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Предприниматель назвал подобное предложение неприемлемым.

Французские спецслужбы через посредников пытались почистить «неугодные» Telegram-каналы перед президентскими выборами в Молдавии. Об этом сообщает основатель платформы Павел Дуров.

По его словам, сначала в список попали ресурсы, действительно нарушающие правила, и команда Telegram удалила их. Однако вскоре власти предоставили новый список, в который вошли легальные каналы, объединенные лишь критикой официальной позиции.

«Мы отказались выполнять этот запрос», — подчеркнул Дуров.

Он отметил, что платформа продолжит открыто сообщать о любых попытках давления на нее.

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, на которых зарегистрировано 23 кандидата. Среди них 15 партий, четыре блока и четверо независимых кандидатов. Исход голосования может существенно повлиять на внешнеполитический курс страны — будет ли он направлен в сторону России или в сторону Запада.

