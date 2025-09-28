МОК рассмотрит восстановление статуса Олимпийского комитета РФ в декабре

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

Вопрос вынесут на рассмотрение на ближайшем исполкоме.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит вопрос о том, чтобы восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) в декабре. Об этом рассказал министр спорта и председатель ОКР Михаил Дегтярев на марафоне «Знание. Первые».

«Перспективы есть. Главу МОК Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался», — отметил он.

К тому же Дегтярев заявил, что вопрос будет вынесен на рассмотрение на ближайшем исполкоме.

«Все идет по плану, мы подготовили еще ряд исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», — заключил он.

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в октябре 2023 года. Такая позиция заключается в том, что ОКР больше не может выступать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование от олимпийского движения.

В дальнейшем, в марте 2025 года, Дегтярев заявлял, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отмечал, что новая редакция устава находится в МОК.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дегтярев подчеркивал, что восстановление России по членству в Международном паралимпийском комитете (IPC) — важный шаг для атлетов.

