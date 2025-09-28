Песков: все знают ответ России на возможную попытку Киева атаковать Кремль

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Зеленский хочет привлечь внимание стран Запад военной бравурой.

На возможную попытку киевского режима атаковать Кремль ответ Москвы заранее известен всем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают», — отметил Песков.

К тому же он добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет продемонстрировать странам Запада, что он «бравый вояка». Однако, по словам Пескова, ежедневно положение дел для Украины лишь становится хуже.

До этого, 24 сентября, Песков заявлял, что Москва хорошо защищена силами противовоздушной обороны (ПВО), поэтому атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены исключительно на пиар. Как отметил Песков, с военной точки зрения, в этих атаках смысла нет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков отметил, что положение и переговорная позиция Украины ухудшаются ежедневно.

