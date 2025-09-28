Силы ПВО России уничтожили 12 украинских дронов над Курском и Белгородом

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

За минувшую ночь ВС РФ сбили 41 беспилотник ВСУ.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

В посте, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, сказано, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать два приграничных города в период с 8:15 до 13:00 по московскому времени. Все цели противника были успешно ликвидированы.

Уточняется, что над Курской областью ПВО России сбило пять беспилотников, а в небе над Белгородской областью — семь.

За минувшую ночь российские военные перехватили 41 дрон ВСУ. Атаке подверглись Курская, Брянская, Белгородская, Тульская, Ярославская и другие области. В результате этих террористических актов погибли и пострадали мирные жители.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об использовании ВСУ переданного Израилем комплекса Patriot. Примечательно то, что Тель-Авив отрицает эти поставки.

