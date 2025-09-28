Родственник Гуцул рассказал о запугивании властями Молдавии граждан на выборах

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Действия направлены на поддержку проевропейских сил.

Власти Молдавии в ходе парламентских выборов оказывают давление на граждан через запугивание и пытаются лишить их права голоса. В особенности на себе такое отношение испытывают жители Гагаузии. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал родственник главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул Владимир Буюклы, который приехал в Москву из Санкт-Петербурга на парламентские выборы в республике.

«Мы пришли прекратить этот беспредел. Ехали всю ночь, чтобы отдать свой голос. И каждый гражданин должен иметь право прийти и голосовать против этого беспредела, который творится. Этот день крайне важный для нас», — заявил он.

По его словам, в России, где живут более 350 тысяч граждан Молдавии, открыли только два участка, в то время как в Италии — 75, хотя там численность представителей диаспоры меньше. Мужчина подчеркнул, что эти действия направлены на снижение участия в голосовании молдаван из РФ, а также обеспечение поддержки проевропейских сил.

«Хотим, чтобы в Молдавии единство было, потому что сегодняшняя власть не идет по этому пути. Они хотят разрушения Молдавии. Каждый голос гражданина Молдавии очень важен сегодня», — заключил Буюклы.

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов функционируют 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Особые меры предприняты для избирателей, которые живут на левобережье Днестра — для них создали 12 специализированных участков. Также известно, что 301 участок открыт и работает за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 33%.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии собираются аннулировать выборы по румынскому сценарию.