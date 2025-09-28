Песков: Трамп сохраняет желание и волю для урегулирования конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

У России есть возможность донести собственную оценку последних событий до США.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему придерживается желания и сохраняет политическую волю для того, чтобы помочь в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Трамп в настоящий момент в большей степени исходит из позиции, которую озвучил глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако, по словам Пескова, у России есть возможность донести собственную оценку последних событий по украинскому вопросу Соединенным Штатам.

Как отметил Песков, необходимо выстраивать диалог постепенно и терпеливо, находясь в условиях публичной противоречивости.

До этого, 23 сентября, американский лидер во время Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что неустанно работает над завершением конфликта на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, Песков рассказал, что президент России Владимир Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.

