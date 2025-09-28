Додон: власти Молдавии собираются аннулировать выборы по румынскому сценарию

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Экс-президент выразил уверенность в победе оппозиции.

Власти Молдавии проводят подготовку к аннулированию выборов по румынскому сценарию. Такое мнение высказал бывший президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон, о чем написало информагентство РИА Новости.

Он отметил, что нынешний президент Молдавии Майя Санду «желает и готова отменить выборы» в скором времени.

«Это означает, что они готовят возможный сценарий, как в Румынии. Мы знаем, что произошло в Румынии в прошлом году — отмена выборов», — заявил Додон.

К тому же Додон добавил, что у Молдавии должны быть хорошие отношения как с западными, так и с восточными странами, и следует «исключить ксенофобию, которую видят граждане». Политик пояснил, что не встречался ни с одной властью за 34 года независимости, которая бы «позволяла себе так издеваться над народом».

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов функционируют 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Также известно, что 301 участок открыт и работает за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 27%.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приднестровской Молдавской Республики открыли всего 12 избирательных участков для выборов в парламент Молдавии.

