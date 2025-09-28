Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Зеленский пытается продемонстрировать кураторам, что он «бравый вояка».

Переговорные позиции Украины и ее положение на полях специальной военной операции ухудшаются с каждым днем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», — отметил он.

Так представитель Кремля прокомментировал совет главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российских официальных лиц убедиться в том, что в их распоряжении находятся знания о местонахождении бомбоубежищ. Песков отметил, что Зеленский таким образом предпринимает попытки убедить своих европейских спонсоров в том, что он хороший вояка.

К тому же Песков подчеркнул, что регулярные угрозы со украинского лидера наглядно показывают, что его мысли направлены не на установление мира, а на боевые действия.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом. Новые переговоры могут пройти в Москве.

