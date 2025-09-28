Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 230 беспилотников ВСУ.

Ночью нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цели достигнуты, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки уничтожают части ВСУ, блокированные южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. ВС РФ поразили тяговые подстанции, используемые для обеспечения железнодорожных перевозок ВСУ в Донбассе.

Российские средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 230 беспилотников самолетного типа ВСУ, добавили в ведомстве.

Потери ВСУ в результате действий российских подразделений за сутки составили около 1 530 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

