«Важна роль родителя»: психолог о формировании привычки убираться у детей

В годовалом возрасте малышу необходим активный контроль со стороны мамы.

Формировать привычку к чистоте у детей можно с годовалого возраста. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Таранова.

По ее словам, для раннего развития ребенка абсолютно подходит такое воспитание, поскольку оно закладывает базу для последующих факторов поведения.

«Это нормально, в этом нет ничего ужасного или противоречащего принципам воспитания. Возможно, ребенок еще не полностью осознает, что это такое, но постепенно он будет понимать, что это действие, завершающее после игры, и научится более осознанно убирать игрушки», — отметила специалист.

При этом в данном вопросе нужно учитывать возраст ребенка, поскольку для каждого из этапов его становления он может выполнять задачи разного уровня сложности, а некоторые для него по-прежнему будут недоступны.

«В год ребенок может взять игрушку, немножко ее перенести в пространстве и положить в коробочку. Здесь нет никаких сложных задач, которые ему были бы недоступны. То есть нет сортировки, например, машинки в одну, мягкие игрушки в другую, детали конструкторов в третью коробочку. Постепенно ребенок будет расти, у него будут появляться новые и более сложные задачи, которые ему будут доступны при той же самой уборке», — пояснила эксперт.

На помощь ребенку необходимо прийти его родителям, которые на личном примере покажут малышу, как надо правильно выполнять различного рода действия.

«Здесь очень важна роль родителя. Во-первых, это личный пример, если ребенок видит, что родитель убирается, то будет понимать, для чего это нужно. А если это будет требование, которое есть только для ребенка, то это может быть непонятно», — подчеркнула Ирина.

Однако, как объяснила психолог, врожденной потребности у ребенка убираться нет, поэтому привычку к чистоте нужно формировать со стороны взрослых. Другой момент, который стоит учитывать, — это участие мамы.

«Чем старше ребенок будет становиться, тем меньше участия мамы. В год мама вовлечена в то, что происходит с ребенком, она ему помогает, комментирует действия, говорит, что необходимо сделать. В последующем такого контроля будет меньше», — заключила эксперт.

