В Молдавии на парламентских выборах явка превысила 15%

Явка избирателей на парламентских выборах превысила 15% в Молдавии. Об этом написали на сайте центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Отмечалось, что явка избирателей составила 15,59%. Эти данные соответствуют более 438 тысячам проголосовавшим. К тому же уточнялось, что женщин в числе отдавших голоса несколько больше, чем мужчин — 51,44%.

Парламентские выборы начались в Молдавии в этот же день, 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов открыли 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Указывалось, что особые меры предприняты для избирателей, которые живут на левобережье Днестра — для них создали 12 специализированных участков. Также известно, что 301 участок открыт и функционирует за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров.

