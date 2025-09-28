Фото: © РИА Новости/Нина Падалко

Россию по итогам первого этапа выборов не избрали в Совет ИКАО о результатам первого этапа выборов Россию не выбрали в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на период 2025–2028 годы не избрана. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минтранса.

«Первый этап выборов в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) на период 2025–2028 года состоялся в Монреале 27 сентября. Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была», — отметили на сайте ведомства.

На выборах по I группе РФ получила голоса 87 государств из 184, по II группе — 62 стран, в числе которых крупнейшие мировые державы: страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), а также Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам выборов 2025 года виден рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года, когда по I группе удалось набрать 80 голосов из 170. В Минтрансе пояснили, что авторитет России и ее инициатив в сфере развития международной гражданской авиации укрепляется.

Кроме того, невключение РФ в состав совета ICAO, как уточнили в ведомстве, «наносит ущерб авторитету и эффективности организации», призванной обеспечивать безопасность и устойчивость глобальной авиации в контексте широкого международного консенсуса, а не отдельных политических интересов.

