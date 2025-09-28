Абрамовича внесли в базу украинского «Миротворца»*

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

Среди причин — поддержка Вооруженных сил России.

Российский бизнесмен и предприниматель Роман Абрамович числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Такая информация находится среди данных ресурса.

Уточнялось, что личные данные Абрамовича расположены в базе сайта с марта 2022 года. В числе причин попадания на ресурс, указанных там, — поддержка Вооруженных сил России, а также лоббирование отечественных интересов.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Основная цель ресурса — устанавливать личности и публиковать персональные данных всех тех, кто якобы создает угрозу национальной безопасности Украины. В последние годы в списке «Миротворца» оказались личные данные журналистов, артистов и политиков, посетивших Крым, Донбасс, и тех, кто по другим причинам вызвал негативную оценку создателей сайта.

Ранее, писал 5-tv.ru, представитель Абрамовича опроверг информацию об обвинениях против бизнесмена. Власти Джерси планировали проверить происхождение начальных капиталов российского предпринимателя. В июне СМИ стран Запада писали, что правительство Великобритании рассматривает вероятность подачи судебного иска из-за 3,4 миллиарда долларов, которые выручил Абрамович от продажи футбольного клуба «Челси».

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ