От Владимира до Артема: в России насчитали восемь городов с именем в названии

В Росреестре назвали восемь городов с именем в названии

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Больше всего таких населенных пунктов находится в Татарстане.

На территории Российской Федерации находится восемь городов, в названиях которых встречаются человеческие имена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росреестр.

Речь идет о следующих городах: Владимир, Артем (Приморский край), Беслан, Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).

При этом всего в системе Росреестра числится 350 населенных пунктов с человеческими именами. Больше всего таких муниципальных округов, деревень и сел расположено в Республике Татарстан — 39. Чуть меньше — 35 — подобных населенных пунктов можно встретить в Республике Башкортостан.

До этого в Государственном каталоге географических названий сообщили о российском городе с самым длинным названием. Им оказался дальневосточный Александровск-Сахалинский. Он включает в себя 25 символов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Росреестре раскрыли города РФ с самым коротким наименованием. В их названии всего три символа: Уфа, Южа и Шуя.

